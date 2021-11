New York kiest nieuwe burgemeester uit twee ‘crimefighters’

Beide kandidaten worden door hun loopbaan misdaadbestrijders genoemd. Adams komt uit een arme buurt in Brooklyn en was betrokken bij jeugdbendes voor hij het roer omgooide en carrière maakte bij de gemeentepolitie en vervolgens in de politiek. Hij viel al in de jaren negentig op door zijn stellingname tegen racisme in het politieapparaat. Sliwa komt ook uit Brooklyn en was in zijn jeugd oprichter van een omstreden maar snel roemruchte burgerwacht die misdaad probeerde te bestrijden. Hij werd in 1992 door maffiosi ontvoerd en ontsnapte zwaargewond aan zijn ontvoerders, die het op zijn leven hadden gemunt. Later is hij bekend geworden als radiopresentator.

De stad van 8 miljoen inwoners stemt traditioneel Democratisch, wat Adams favoriet maakt. Hij zou dan de tweede zwarte burgemeester van de wereldstad worden. De baan geldt als een van de politiek moeilijkste in het land. Het is de grootste metropool van de VS want er wonen in de gemeenten rond de stad nog zeker twaalf miljoen mensen en ze spreken talloze talen.

De strenge coronamaatregelen van de vertrekkende burgemeester De Blasio hebben het debat verhit, mogelijk ten gunste van Sliwa, maar plaatselijke media verwachten geen Republikeinse doorbraak dinsdag.