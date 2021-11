Leiders praten op klimaattop Glasgow verder over opwarming aarde

Wereldleiders zetten op de klimaattop in Glasgow hun gesprekken over klimaatverandering voort. Op de tweede en laatste dag van de bijeenkomst van regeringsleiders houden diverse premiers en presidenten toespraken. Op maandag deden onder meer demissionair premier Mark Rutte en de Amerikaanse president Joe Biden dat al.

Rutte benadrukte vooral dat het wat hem betreft tijd is om alle plannen daadwerkelijk uit te voeren. Ook Nederland heeft ‘te lang gepraat over de plannen en te weinig gedaan’, erkende hij. ‘Het is nog niet goed genoeg, maar het gat wordt kleiner, we zijn het aan het dichten’, zei hij.

Onder de leiders die dinsdag spreken zijn de Surinaamse president Chan Santokhi, de Argentijnse president Alberto Fernández en de Deense premier Mette Frederiksen. Verder maken onder anderen de regeringsleiders van Nigeria, Angola, Colombia en Costa Rica hun opwachting.

Als de politieke leiders na dinsdag vertrokken zijn, gaat de conferentie door. Op de zogenoemde COP26 zijn dagelijks duizenden diplomaten, vertegenwoordigers van non-profitorganisaties, journalisten en andere belanghebbenden aan het werk. Ook komen talloze ministers en andere politici nog naar Glasgow.

Namens het Nederlandse kabinet worden onder meer minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en de staatssecretarissen Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Klimaat en Energie) en Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstof) in de tweede week verwacht. De top duurt tot en met volgende week vrijdag.