Advies van Gezondheidsraad over boosterprik voor gezonde mensen

Mensen met een ernstige afweerstoornis kunnen al een tijdje een extra prik tegen het coronavirus krijgen, maar binnenkort is de rest van de bevolking misschien aan de beurt. De Gezondheidsraad komt dinsdag met een advies over zo’n ‘boosterprik’. Die moet de afweer tegen het virus versterken.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) had de Gezondheidsraad om het advies gevraagd. Hij wil onder meer weten wie er als eerste zo’n versterkende prik zouden moeten krijgen. Dat zouden bijvoorbeeld ouderen kunnen zijn. Zij werden in januari als een van de eerste groepen gevaccineerd. Onder senioren neemt het aantal coronagevallen het sterkst toe. Bovendien zijn vrijwel alle mensen die de laatste weken aan het virus bezwijken 80 jaar of ouder. Het is niet duidelijk of dit komt doordat de afweer van het vaccin begint af te nemen. Een extra prik zou de bescherming een oppepper moeten geven.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft goedkeuring gegeven voor de inzet van boosterprikken en aanvullende doses van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.