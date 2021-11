Aantal coronagevallen, opnames en doden stijgt onverminderd

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt elke dinsdag hoeveel positieve tests er in de voorgaande zeven dagen zijn geweest. Vorige week meldde het instituut 38.733 bevestigde besmettingen in een week tijd. Dat was 50 procent meer dan de week ervoor, en sindsdien is het aantal positieve tests in ongeveer hetzelfde tempo blijven stijgen. In de zes dagen na het laatste weekcijfer kreeg het RIVM meer dan 46.000 positieve tests, gemiddeld 7700 per dag. Daarmee zou het weekcijfer dinsdag kunnen uitkomen op 53.000 tot 55.000

Het RIVM meldt dinsdag ook bij hoeveel mensen de coronaklachten zo erg waren dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Bij de cijfers van vorige week waren er 584 opnames, waarvan 110 op de intensive cares. Dit stijgt waarschijnlijk richting de 700. Het aantal meldingen van sterfgevallen loopt ook snel op. Dat weekcijfer komt waarschijnlijk boven de 100 uit. Vorige week meldde het RIVM dat het in zeven dagen tijd 78 berichten had gekregen dat een coronapatiënt aan het virus was gestorven, de week ervoor 48.

Het instituut berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Het cijfer stond eind vorige week op 1,26.

Op basis van de weekcijfers stelt de overheid elke dinsdag vast wat het landelijke risiconiveau is. Dit waarschuwingssysteem is drie weken geleden ingevoerd. Nederland staat momenteel op zorgelijk, het middelste van de drie niveaus. Het is niet duidelijk of Nederland nu op het hoogste niveau, ernstig, wordt ingeschaald.