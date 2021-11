Autofabrikant Tesla wint opnieuw op Wall Street

Fabrikant van elektrische auto’s Tesla ging maandag weer flink omhoog op de beurs in New York. Aandelen van de onderneming wonnen onlangs al fors aan waarde. De stemming onder Amerikaanse beleggers was maandag sowieso goed. Wall Street trok zich volgens analisten op aan de vele goede kwartaalberichten van beursgenoteerde bedrijven die in de afgelopen weken naar buiten zijn gekomen. Daardoor schrok de markt ook niet van nieuwe cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie die iets minder gunstig waren dan verwacht.

Tesla kreeg er 8,5 procent aan beurswaarde bij, goed voor tientallen miljarden dollars. Vorige week had het groeiende enthousiasme onder meer te maken met een miljardenorder. Beleggers konden maandag ook reageren op een bericht dat het bedrijf met een nieuwe oplader komt voor mensen thuis, waarmee ook andere elektrische auto’s dan Tesla’s opgeladen kunnen worden. In Nederland is Tesla daarnaast een proef begonnen waarbij tien eigen locaties met zogeheten Superchargers ook opengesteld worden voor andere auto’s dan die van het eigen merk.

De leidende Dow-Jonesindex kwam tijdens de eerste handelsdag van de maand kortstondig boven de 36.000 punten en sloot uiteindelijk 0,3 procent hoger op 35.913,84 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 4613,67 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 15.595,91 punten.

Importheffingen

Daarbij werd ook gereageerd op het nieuws dat de Verenigde Staten en de Europese Unie hun conflict over importheffingen op staal en aluminium hebben bijgelegd. Het aandeel Harley-Davidson ging daardoor ruim 9 procent vooruit. Door de deal hoeft het bedrijf geen hoge tarieven betalen bij de export van motorfietsen naar de Europese markt. De EU schrapt ook strafheffingen op Amerikaanse whiskey. Brown-Forman, het moederbedrijf van Jack Daniel’s, won meer dan 4 procent aan waarde.

Onlinegameplatform Roblox stond ook in de belangstelling met een min van dik 3 procent. Roblox, dat vooral populair is onder jonge kinderen, kampte twee dagen met een storing. Coca-Cola (min 0,4 procent) liet op zijn beurt weten de maker van energiedrankjes BodyArmor volledig in te lijven voor een bedrag van 5,6 miljard dollar om zo beter de concurrentie aan te gaan met het merk Gatorade van rivaal PepsiCo. Het is de grootste overname door Coca-Cola ooit.

De euro was 1,1606 dollar waard, tegen 1,1589 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 83,95 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 84,53 dollar per vat.