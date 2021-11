Pluimveebedrijf in Otterlo uit voorzorg geruimd wegens vogelgriep

Een vleeskuikenbedrijf in het Gelderse Otterlo met 4100 kippen is zondag uit voorzorg geruimd in verband met vogelgriep, meldt het ministerie van Landbouw.

Zaterdag werden bij een pluimveebedrijf in Grootschermer (Noord-Holland) 107.000 kippen geruimd wegens besmetting met vogelgriep. Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat er ‘risicovol contact’ is geweest tussen dit besmette bedrijf en het bedrijf in Otterlo. Omdat het gevaar bestaat dat het virus is overgebracht, is besloten om de vleeskuikens preventief te ruimen. ‘Hoewel de kans op een besmetting bij dit bedrijf klein is, zijn de consequenties van een eventuele uitbraak op deze locatie zeer groot. In de 10 km-zone rondom het bedrijf liggen 144 pluimveebedrijven’, aldus het ministerie.

Landbouwminister Carola Schouten kondigde vorige week een ophokplicht aan voor commerciële pluimveehouders. Zij moeten hun kippen voorlopig binnenhouden om verspreiding van het virus te beperken. Deze blijft onverkort van kracht.