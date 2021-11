TenneT en Gasunie geven inzicht in groene energie en uitstoot

Netbeheerder TenneT en Gasunie geven voortaan een actueel inzicht in de uitstoot van elektriciteit en gas dat in Nederland wordt verbruikt. Op de website co2monitor.nl is te zien welke bronnen op een gegeven moment de meeste energie opwekken.

Zo kunnen partijen hun energievraag beter afstemmen op momenten dat de uitstoot laag is. Dat kan bijvoorbeeld wanneer er veel energie wordt opgewekt uit zon of wind. ‘De CO2-monitor is een nieuw instrument dat bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen’, schrijft TenneT in een toelichting.

VN-klimaatpanel IPCC meldde eerder dit jaar dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De auteurs van het rapport concludeerden dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde. In Nederland kan de zeespiegel aan de Nederlandse kust sneller stijgen dan eerder werd verwacht en stijgt het risico op hevige buien in de zomer.