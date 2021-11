Wisselende reacties musea op mondkapje en QR-code

De mogelijke verplichting om ook in de musea een mondkapje te dragen en bij binnenkomst een QR-code te tonen "heeft iets van een pleister op een pleister plakken zonder de wond goed schoon te maken", zegt directeur Benno Tempel van het Kunstmuseum in Den Haag. Hij ziet zelf dat de verplichting om op codes te controleren op verscheidene plekken niet gehandhaafd wordt, zoals bij verschillende horecagelegenheden. "Dan heb je weinig" aan zo'n verplichting, vindt hij, zeker voor musea "waar de mensen elkaar niet zo om de nek hangen". Het is daar volgens hem juist gemakkelijk afstand houden. Bovendien is hij bang dat er minder bezoekers zullen komen, doordat mensen geen zin hebben langdurig met een mondkapje rond te lopen en een QR-code ook een gedoe vinden.