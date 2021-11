KPN, Vodafone en T-Mobile halen alle dure smartphones uit winkels

KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile hebben alle waardevolle smartphones uit hun Nederlandse winkels gehaald. Dat doen ze naar aanleiding van de reeks overvallen in Amsterdam en omgeving in de afgelopen weken. Onlangs namen de telecombedrijven daarom al deze maatregel in winkels waarvoor een hoog risico zou gelden. Maar ‘gezien de aanhoudende dreiging en de verschuiving van het overvalrisico naar andere telefoonwinkels’ wordt er nu overal ingegrepen.

Bij de overvallen kwamen gewapende criminelen de telefoonwinkels binnen en dwongen ze medewerkers tot het afgeven van smartphones. Daarbij beperkten misdadigers zich niet tot het overvallen van telefoonwinkels in winkelcentra, weten de telecombedrijven.

Zo dwongen overvallers in Amsterdam op vrijdagavond een medewerker van VodafoneZiggo die op weg naar huis was de sleutels van een winkel en de code van de kluis af te geven. Voor de bewuste winkel zijn in samenwerking met de politie direct maatregelen genomen om beroving te voorkomen en de medewerker is na het voorval opgevangen. De werknemer zou het naar omstandigheden goed maken.

Grote zorgen

De grote telecombedrijven maken zich ‘grote zorgen’ over de ontstane situatie. ‘De mentale en fysieke impact van een dergelijke overval op betrokkenen is immers enorm’, stellen ze in een gezamenlijke verklaring. De providers doen er naar eigen zeggen alles aan om overvallen te voorkomen. Ze zouden ook zogenoemde onzichtbare maatregelen nemen. Dat zijn ingrepen waar de klant niet direct iets van merkt. Uit veiligheidsoverwegingen geven KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile geen nadere informatie over de getroffen maatregelen.

Mensen kunnen de winkels nog wel blijven bezoeken. Ook zal het mogelijk blijven beveiligde demonstratieversies van smartphones uit te proberen. Maar wie een exemplaar wil kopen, zal het dan moeten bestellen. De telecombedrijven bezorgen waardevolle smartphones alleen nog thuis.