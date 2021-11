Acceptgiro verdwijnt in 2023 na 46 jaar

De acceptgiro werd in 1977 ingevoerd. Midden jaren 90 werden er 300 miljoen acceptgiro’s per jaar verwerkt. Over twee jaar verwacht Currence dat dit er nog 2 miljoen per jaar zijn. Het overgrote deel van de verstuurde acceptgiro’s wordt nu al weggegooid nadat de ontvanger de rekening via mobiel bankieren of internetbankieren heeft voldaan.

