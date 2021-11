Boris Johnson waarschuwt voor ondergangsscenario’s

De Britse premier Boris Johnson heeft met een toespraak de klimaattop in Glasgow geopend in apocalyptische bewoordingen. Hij waarschuwde dat het ‘één voor twaalf is’ en de ondergang dreigt. Er is volgens hem geen tijd meer te verliezen en als we niets ondernemen tegen de klimaatverandering zal er ‘een publieke woede ontsteken die we niet kunnen controleren’.

Tijdens de 26e klimaattop moeten volgens de Britse premier drastische stappen worden gezet. Die zullen niet het einde van de problemen zijn, maar het begin van het einde. We kunnen concrete stappen zetten ‘op het gebied van kolen, auto’s, geld en bomen’.