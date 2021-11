Eerste strafeis in hoger beroep diamantroof Schiphol

Het gerechtshof in Amsterdam is maandag begonnen met het hoger beroep in de zaak van de diamantroof op Schiphol in 2005. Het OM eiste op de eerste van de zeven zittingsdagen een celstraf van achttien maanden tegen de ex-vrouw van de overleden hoofdverdachte August B. voor witwassen.

Bij de spectaculaire roof werd 72 miljoen dollar aan diamanten buitgemaakt. De roof geldt daarmee als een van de grootste overvallen uit de Nederlandse geschiedenis. Een groot deel van de buit is spoorloos gebleven.

De roof vond plaats op een platform van de luchthaven. De daders sloegen toe op het moment dat de kostbare lading in een startklaar vliegtuig naar Antwerpen werd gezet. Twee gemaskerde mannen reden in een gestolen KLM-busje naar het toestel en dwongen het personeel onder bedreiging van vuurwapens de vracht af te geven. Korte tijd later gingen ze er in het busje vandoor.

Undercover

Pas twaalf jaar later pakte de politie verdachten op, na onder meer een langdurige undercoveroperatie. De rechtbank veroordeelde de verdachten in januari 2019 tot jarenlange gevangenisstraffen. De hoogste straf (zeven jaar) kreeg Errol H.V. Hij was volgens het OM de bestuurder van de geldtransportwagen waarmee de roof werd uitgevoerd. H.V. kwam in maart vorig jaar op vrije voeten. Samen met drie andere verdachten mag hij zijn hoger beroep in vrijheid afwachten.

August B. wordt door het Openbaar Ministerie gezien als het vermoedelijke brein achter de overval. Zijn ex-vrouw Esther S. (54) stond maandag terecht voor het witwassen van in totaal zes ton. Ze investeerde volgens het OM crimineel geld in frietzaken in Amsterdam. ‘De verdachte is het voorbeeld van een witwassende vriendin of echtgenote. Ze heeft alle signalen genegeerd. Ze profiteert van geld afkomstig uit misdrijf en participeert in mistige constructie. Ik wil geloven dat ze een goed frietje bakte, maar dat deed ze op een locatie die was verbouwd met geld afkomstig uit een misdrijf’, zei de advocaat-generaal, de aanklager in hoger beroep.

Friettent

De advocaat van S. ontkent dat zijn cliënt bezig was met witwassen. ‘Ze heeft altijd geloofd dat B. niet betrokken was bij de diamantroof’, aldus de raadsman. ‘Er is geen geld, contant of crimineel, in de friettent geïnvesteerd.’ S. zegt de frietzaak te hebben aangekocht met een lening.

De zittingen duren tot en met 15 november. Het hof doet op 18 december uitspraak.