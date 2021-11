Bijna tachtig schadevergoedingen genocide Srebrenica uitgekeerd

De afgelopen ruim vier maanden hebben nabestaanden van omgekomen mannelijke vluchtelingen in Srebrenica 628 verzoeken tot schadevergoeding ingediend. Daarvan zijn er 139 toegewezen, waarvan er inmiddels 79 zijn uitbetaald. Drie verzoeken zijn afgewezen, melden de demissionair ministers Henk Kamp (Defensie) en Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

De schaderegeling vloeit voort uit een rechtszaak van nabestaanden die tot aan de Hoge Raad is gevoerd. De hoogste rechter oordeelde in 2019 dat Nederland ongeveer 350 moslimmannen op de compound van Dutchbat in Potočari niet goed had beschermd. Ze werden vermoord door de Bosnisch-Servische troepen tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië.

Sinds 15 juni kunnen nabestaanden zich melden met een verzoek via een e-mail, brief of bij een fysiek loket in Sarajevo. Het gaat om partners, ouders, kinderen of andere eerstegraads familieleden van slachtoffers. Weduwen kunnen 15.000 euro krijgen en anderen 10.000 euro. Een speciale website is 71.000 keer bezocht en een Facebookpagina 13.000 keer. Het loket voor aanvragen is twee jaar open, tot juni 2023.

Nabestaanden

Naar aanleiding van de regeling heeft de minister van Defensie nog gesprekken gevoerd met nabestaanden, over mogelijke aanpassingen. De wensen zijn gehonoreerd en de gesprekken zijn in september ‘tot een goede afronding gekomen’, schrijven de ministers. Zo is er ‘gezien de uitzonderlijke omstandigheden in dit dossier’ 1 miljoen euro betaald aan organisaties die de nabestaanden vertegenwoordigen. Ze kunnen daarmee de hoge kosten betalen die ze maakten.

Voor nabestaanden die in Nederland wonen, is een vermogensuitzondering gemaakt. Dat betekent dat zij niet gekort worden op hun uitkering of toelage als zij een schadevergoeding ontvangen.