De Jonge: nieuwe maatregelen onvermijdelijk, besluit pas dinsdag

Door het stijgend aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen kan het niet anders dan "dat we toch weer opnieuw maatregelen zullen moeten treffen". Dat zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge na een coronaoverleg. Toch wil hij voorkomen dat de hele samenleving "weer allerlei beperkingen" opgelegd krijgt. Wat het kabinet gaat doen, wordt dinsdag besloten.

Volgens De Jonge moet gekeken worden welke maatregelen "het meest passend" zijn, en ziekenhuisopnames onder "mensen die niet beschermd zijn, niet gevaccineerd zijn" voorkomen kunnen worden. Hij wilde niet zeggen of dat betekent dat er maatregelen komen die specifiek gelden voor ongevaccineerden. "We moeten wel kijken: waar moeten de maatregelen de meeste bescherming bieden?" Het Outbreak Management Team (OMT) is hierover om advies gevraagd.