Afghanen dreigen naar de rechter te stappen om snelle evacuatie

Volgens de NOS gaat het om een groep van ongeveer 240 Afghanen die werkzaam waren voor Nederlanders. Zij zeggen ernstig gevaar te lopen in hun land na de overname door de Taliban. In de brief zeggen de Afghanen dat ze vallen onder de door de Tweede Kamer aangenomen motie-Belhaj, die stelt dat alle Afghanen die de Nederlandse missie in het Aziatische land hebben geholpen, moeten worden geëvacueerd.

Een deel van de briefschrijvers staat al op de Nederlandse evacuatielijst, maar heeft nog niks gehoord over evacuatie. Het andere deel geeft aan nog niets te hebben gehoord op hun verzoek aan het ministerie in Den Haag om op de evacuatielijst te komen.

Ook eisen de briefschrijvers dat bij evacuatie een reisdocument wordt gegarandeerd waarmee de Afghanen de grens over kunnen. Veel Afghanen hebben geen paspoort en de Taliban laten evacués het vliegtuig niet in zonder paspoort. Een zogenoemd laissez-passer zou uitkomst moeten bieden.

Vrijdag meldde de NOS dat een groot deel van de ongeveer 2000 Afghanen die naar Nederland mogen hier niet heen kan komen omdat ze geen paspoort hebben. Door de chaos in het land was het de afgelopen tijd vrijwel onmogelijk er eentje aan te vragen. Veel Afghanen zitten daardoor zonder. Afgelopen zomer konden Afghaanse evacués wel mee zonder paspoort, maar toen werd de evacuatie door Defensie geregeld.