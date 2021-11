Politie onderzoekt beeld waarop agent arrestant lijkt te schoppen

De politie in Den Haag onderzoekt beelden waarop een agent een arrestant die op de grond ligt, lijkt te schoppen. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van Omroep West en RTL Nieuws. In een video die maandagochtend rondgaat op sociale media, is te zien hoe een agent met wapenstok naar de op de grond liggende arrestant loopt en een schoppende beweging maakt, onder toeziend oog van een andere agent. Daarna lijken beide agenten ook hun wapenstok te gebruiken tegen de arrestant.