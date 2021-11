Amsterdam komt met hotelstop in grootste deel van de stad

Het Amsterdamse stadsbestuur voert in het grootste deel van de stad een hotelstop in. De hoofdstad heeft volgens wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) in de meeste buurten al genoeg hotels. ‘Nieuwe hotels voegen hier niets toe voor de Amsterdammers.’

De gemeente wees in 2017 al een flink deel van de stad aan waar geen nieuwe hotels meer welkom zijn. Dat is nu uitgebreid naar bijna alle wijken. Tot nu toe kon Amsterdam echter geen hotels tegenhouden als in de bestemmingsplannen nog hotelrechten zaten. Daardoor stonden er sinds 2017 toch nog zo’n 2400 hotelkamers gepland.

Volgens Everhardt zet de gemeente nu erfpachtcontracten in om de komst van nieuwe hotels tegen te gaan. Als een pand een nieuwe bestemming krijgt, moet de eigenaar namelijk eerst langs het erfpachtloket om de afspraken hierover aan te passen. De gemeente verleende eerder nog wel toestemming voor hotels als daar ruimte voor was in het bestemmingsplan, maar kan nu in het belang van de leefbaarheid ervoor kiezen niet meer mee te werken.

Meerwaarde

Nieuwe hotels zijn alleen nog mogelijk op plekken waar ze een meerwaarde kunnen hebben voor de buurt, zoals in wijken in ontwikkeling. Daarnaast moet het concept uniek zijn en voldoen aan strenge eisen op het gebied van buurtbetrokkenheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap.

Amsterdam telt 533 hotels, met in totaal zo’n 40.000 hotelkamers.