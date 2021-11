Overleg tussen KNVB en Grapperhaus naar voren gehaald

Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus heeft zijn gesprek met de KNVB naar voren gehaald. In plaats van vrijdag zal hij dinsdag al spreken met de voetbalbond over het supportersgeweld van de afgelopen periode. De minister zegt dat hij lik-op-stukbeleid wil voeren en herhaalde dat een deel van de voetbalfans zich ‘zwaar crimineel, zeg rustig ondermijnend’ gedraagt.

Volgens Grapperhaus veroorzaken drie groepen supporters momenteel problemen. Zij die de boel ‘verzieken’ door met bier te gooien en zich anderszins te misdragen. Een groep ‘nieuwe aanwas van zogenaamde supporters’ die geweld gebruiken, ook tegen de politie. En een derde groep die zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld de bedreiging van Feyenoord-bestuurder Mark Koevermans. Grapperhaus wil ieder van die groepen ‘meteen aanpakken’. ‘Dat heeft bij de avondklokrellen geholpen en gaat hier ook echt helpen.’

Hoe tegen de groepen opgetreden moet worden, wil Grapperhaus bespreken met de voetbalbond, maar zal volgens hem hoe dan ook afhangen van het soort misdragingen. Voor de eerste twee groepen zullen politie en justitie optreden, maar verwacht hij ook stadionverboden vanuit de clubs. Voor de laatste ‘criminele’ groep betwijfelt de minister of dat zin heeft. ‘Een aantal van die mensen, kreeg ik terug gerapporteerd, komt al niet eens meer in de stadions of hebben al allerlei stadionverboden opgelegd gekregen.’