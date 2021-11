TenneT wil in tien jaar ruim 10 miljard investeren in stroomnet

Netbeheerder TenneT wil tot en met 2031 tussen de 10 miljard en 13,6 miljard euro investeren in het stroomnet. Het grootste deel van dit geld gaat naar het oplossen van knelpunten die er nu al zijn. Het stroomnet loopt, mede door de overstap naar hernieuwbare energie, op steeds meer plekken vol.

Het grootste deel van het geld, ruim 5 miljard euro, gaat naar het vergroten van de capaciteit op het hoogspanningsnet, zeg maar de snelwegen van het stroomnet. Nog eens ruim 3 miljard gaat naar het uitbreiden van de capaciteit op de zogeheten 150kv- en 110kv-netten. Ook staat er ruim 4 miljard euro ingetekend voor vervangingsinvesteringen.

Vorig jaar en dit jaar haalde TenneT de investeringsdoelen die de netbeheerder in 2020 had gesteld niet. Voor volgend jaar plant TenneT een lager investeringsbedrag dan twee jaar geleden, maar in de jaren erna gaan de investeringen stevig omhoog.

Veel bedrijven hebben steeds meer stroom nodig om hun producten te kunnen maken als ze overstappen op schonere productiemethoden. Daarnaast vereist de komst van elektrische auto’s en oplaadpalen daarvoor, maar ook zonnepanelen een versteviging van het stroomnet. Veel zonneparken worden bijvoorbeeld op het platteland geplaatst omdat daar ruimte is, maar tegelijkertijd heeft het stroomnet daar niet zoveel capaciteit als in drukker bevolkte gebieden, waardoor het sneller overbelast raakt.