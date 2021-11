Advocaten MH17-verdachte uiten sterke kritiek op OM

De advocaten van MH17-verdachte Oleg Poelatov hebben maandag zware kritiek geuit op het Openbaar Ministerie. Volgens advocaat Sabine ten Doesschate heeft het OM een verklaring van een getuige ten onrechte terzijde geschoven. Zij vindt deze verklaring - waarin getuige ‘S45’ zegt dat er in de nabijheid van de vermeende afvuurlocatie geen Buk-raket was - wel degelijk relevant.

‘Het is onbegrijpelijk dat het OM de inhoud van de verklaring van S45 als niet-relevant heeft beoordeeld’, zegt ze maandag in de rechtbank op Schiphol. ‘Bovendien hebben wij grote moeite met het feit dat het OM niet heeft gemeld over deze stukken te beschikken.’ Deze verder anoniem gehouden getuige zou een half jaar in Oekraïne zijn verbleven ten tijde van de crash van MH17, op 17 juli 2014.

Hij heeft verklaard dat hij denkt dat de Boeing niet met een Buk-raket is neergehaald. ‘Hij legt uit waarom hij ervan overtuigd is dat binnen een straal van 50 km van hem geen Buk is afgevuurd; dat dit niet gemist had kunnen worden gelet op de hoeveelheid lawaai en andere signalen.’

Volgens het OM is het vliegtuig van Malaysia Airlines wel degelijk met zo’n type raket neergehaald boven Oost-Oekraïne. Daar was op dat moment een gewapend conflict gaande. Bij de ramp kwamen alle inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, om het leven. Er worden vier mannen verdacht van betrokkenheid bij de ramp: rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Alleen Poelatov laat zich bijstaan door advocaten, de anderen hebben niets laten horen.