Rutte aangekomen op klimaattop in Glasgow

Demissionair premier Mark Rutte is maandagochtend aangekomen in het conferentiecentrum in Glasgow waar de VN-klimaattop wordt gehouden. Rutte werd welkom geheten door de Britse premier Boris Johnson en VN-chef António Guterres. Hij blijft één dag in de Schotse stad. Op zijn programma staan ontmoetingen met diverse andere regeringsleiders, onder wie de Australische premier Scott Morrison.