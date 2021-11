Poetin spreekt klimaattop toe in vooraf opgenomen speech

Op de top in Glasgow komen veel prominenten af, onder wie de Amerikaanse president Joe Biden en de Nederlandse premier Mark Rutte. Wereldleiders als Poetin en de Chinese leider Xi Jinping komen echter niet persoonlijk naar het Verenigd Koninkrijk. Dat wordt gezien als een tegenvaller voor de organisatoren van de top, omdat Rusland en China tot de landen behoren die de meeste broeikasgassen uitstoten.

Moskou had eerder nog gezegd dat gekeken zou worden of Poetin de top als alternatief via een videoverbinding zou kunnen toespreken. Een woordvoerder van het Kremlin erkende maandag dat zoiets niet haalbaar is. Hij stelde dat de videoboodschap van Poetin wordt getoond op een bijeenkomst over bos- en landbeheer.