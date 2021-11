Biden wil kwetsbare landen jaarlijks 3 miljard klimaatsteun geven

Het plan van Biden moet nog worden goedgekeurd door het Congres in Washington. Het geld komt uit een potje van 11,4 miljard dollar. Dat is het bedrag dat de president vanaf 2024 jaarlijks wil uittrekken voor de strijd tegen klimaatverandering. Biden had nog niks gezegd over hoeveel geld naar andere landen zou gaan.

Het Witte Huis spreekt van ‘de grootste verbintenis die de VS ooit zijn aangegaan om de impact van de klimaatcrisis te verminderen voor degenen die wereldwijd het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering’.

Biden laat met zijn plan naar eigen zeggen zien dat de Verenigde Staten vastberaden zijn zich in te zetten tegen klimaatverandering en een belangrijke rol daarin te willen vervullen. Onder Bidens voorganger Donald Trump gingen de VS juist een andere richting op. De Amerikanen trokken zich onder Trump bijvoorbeeld terug uit het klimaatakkoord van Parijs, dat in 2015 werd opgesteld om de opwarming van de aarde te beperken, maar dat besluit is inmiddels teruggedraaid.