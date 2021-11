OPEC+ lijkt olieproductie niet nog sterker op te voeren

De OPEC+, zoals de alliantie wordt genoemd, gaat later deze week vergaderen over de productie. Grote landen als de Verenigde Staten, Japan, India en China zouden graag zien dat de productie sterker wordt verhoogd nu de olieprijzen de hoogste niveaus in jaren hebben bereikt vanwege de grote vraag. De Amerikaanse president Joe Biden uitte afgelopen weekend op de G20-top in Rome nog kritiek op Saudi-Arabië en Rusland omdat zij niet voldoende zouden doen aan de productie, maar wilde verder niet zeggen welke stappen Washington zou kunnen zetten als de OPEC+ inderdaad voet bij stuk houdt.

De olieminister van Koeweit verklaarde dat met het huidige tempo van productieverhogingen door de OPEC+ er voldoende aanbod is om de oliemarkt in balans te brengen. Saudi-Arabië, het belangrijkste lid van de OPEC, zei het belangrijk te vinden dat energie betaalbaar blijft.