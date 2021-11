Politie verspreidt dronebeelden van Woonopstand in Rotterdam

De politie heeft met drones gemaakte beelden verspreid van de zogeheten Woonopstand in Rotterdam. De beelden laten volgens de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke zien wat er tijdens de demonstratie ‘Huizen voor mensen, niet voor winst’ op 17 oktober precies is gebeurd rond de Erasmusbrug. Filmpjes die deze dag en later via sociale media werden verspreid, waarop de mobiele eenheid in actie te zien was, leidden tot felle kritiek op het politieoptreden vanuit de politiek en in de media.

Westerbeke hoopt dat de dronebeelden aantonen waar het geweld begonnen is. Dat de politie de beelden nu deelt is ‘ongebruikelijk, maar de maat is vol’, zegt Westerbeke.

Volgens hem is goed te zien dat een aantal demonstranten de politie provoceerde. De demonstratieve tocht begon op het Afrikaanderplein en ging onder meer via de Leuvehaven naar de Blaak. Een groep van veertig tot vijftig mensen gedroeg zich volgens hem opvallend en was ook opvallend gekleed. Zo droegen ze bivakmutsen en andere gezichtsbedekkende kleding. ‘Ze hielden zich apart van de rest van de demonstranten en scandeerden anti-politieleuzen. Alles wees erop dat de groep niet uit was op een verder vreedzaam verloop van de demonstratie.’ Bij de Erasmusbrug ging het mis. De groep werd ingesloten door de politie en in een speciale tram afgevoerd.

Geen context

De politiechef verwijst naar een eerder woonprotest, op 12 september in Amsterdam, waarbij het tot een treffen kwam tussen een vergelijkbare groep en de mobiele eenheid. De politie verrichtte toen 61 aanhoudingen. ‘Ik vind het van groot belang dat het demonstratierecht in Nederland, en dus ook in Rotterdam, in vrijheid uitgeoefend kan worden’, aldus Westerbeke maandag. ‘Waar ik minder voorstander van ben, is om na zo’n demonstratie je primaire reactie te ventileren zonder je goed in te lezen of vragen te stellen. Dat is ongepast. Zeker bij politici en media.’

De politiechef vindt dat het beeld is ontstaan dat de politie zonder aanleiding buitensporig geweld zou hebben gebruikt. ‘Het gevaar zit in het feit dat deze filmpjes geen context bieden. Klakkeloos deze beelden als ‘compleet’ aannemen is onterecht, en toont weinig blijk van respect’, vindt Westerbeke. ‘Ik kreeg na de demonstratie ook persoonlijk verontruste berichten van mensen die aanwezig waren geweest, maar niet begrepen wat er precies was gebeurd. Aan de hand van deze beelden hoop ik daar antwoord op te kunnen geven.’

Op de demonstratie in Rotterdam rond de Nederlandse woningnood kwamen, vanuit het hele land, ongeveer 7000 mensen af. De politie hield uiteindelijk acht mensen aan voor onder meer opruiing en verboden wapenbezit.