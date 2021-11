Funda merkt dat interesse voor horecalocaties toeneemt

De interesse voor het huren of kopen van horecalocaties is in het derde kwartaal toegenomen. Dat merkt huizenwebsite Funda. Het beschikbare aanbod werd vaker bekeken en er werd meer op gereageerd dan in de voorgaande periode. ‘Het lijkt erop dat de heropening na corona voor hernieuwd vertrouwen heeft gezorgd, waardoor grote ketens inzetten op expansie en kleinere ondernemers een eigen zaak weer aandurven’, zegt topman Quintin Schevernels van Funda in een toelichting.

Funda noemt de gestegen belangstelling voor locaties voor een horecaonderneming opvallend omdat het derde kwartaal traditioneel vrij rustig is voor commercieel vastgoed op de website. De interesse voor kantoor- en winkelruimtes nam op de huizenwebsite juist af. Volgens Funda lijkt de vraag in die categorieën wel iets serieuzer. De NVM meldde dat er in het derde kwartaal weer meer kantoor- en winkelruimte werd verhuurd.

De afgelopen periode steeg het aantal bekeken horecalocaties op Funda met 8 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Het aantal keer dat er contact werd opgenomen per locatie steeg met 13 procent. Volgens Henk Sluiter, directeur van Adhoc Horecamakelaars, willen zijn klanten allemaal uitbreiden. Een aspect dat sinds de coronapandemie anders wordt benaderd is de buitenruimte. ‘Ondernemers willen wel een terras. Buiten kunnen zitten is essentieel, een back-up voor als er weer een virus komt’, aldus Sluiter.