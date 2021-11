Erdogan gaat toch niet naar klimaattop in Glasgow

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is maandag niet zoals gepland naar Glasgow afgereisd voor de klimaattop COP26. Staatsmedia melden dat de regeringsleider vanuit Rome, waar hij afgelopen weekend de G20-top bijwoonde, naar Turkije is teruggekeerd.

Staatspersbureau Anadolu en andere media melden niet waarom Erdogan afziet van zijn bezoek aan de klimaatconferentie. Twee Turkse functionarissen zeggen tegen persbureau Reuters dat het om veiligheidsredenen gaat. De Britse autoriteiten zouden niet hebben voldaan aan de Turkse eisen.

Het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 werd bijna een maand geleden geratificeerd door het Turkse parlement, nadat andere G20-landen dat al eerder had gedaan. Turkije deed er langer over omdat het land volgens Ankara niet als een ontwikkeld land moet worden gezien en beperkt toegang heeft tot geld voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Erdogan zou in Glasgow niet alleen de klimaattop bijwonen, maar ook een ontmoeting hebben met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden. Dat overleg vond zondag al plaats in Rome. Erdogan en Biden spraken af de banden tussen de landen aan te halen, nadat de relatie tussen de Verenigde Staten en Turkije door een reeks conflicten was verslechterd.