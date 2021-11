ArcelorMittal in kopgroep AEX na einde staalruzie VS en EU

Staalconcern ArcelorMittal behoorde maandag tot de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat de Verenigde Staten en de Europese Unie hun conflict over importheffingen op staal en aluminium hebben bijgelegd. Daarnaast werd vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed) en het Amerikaanse banenrapport, die later in de week op het programma staan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 814,69 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 1061,92 punten. Parijs en Londen wonnen tot 0,9 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,8 procent, ondanks een onverwachte daling van de Duitse winkelverkopen in september.

Beleggers hielden ook de ontwikkelingen over de klimaatafspraken in de gaten. De leiders van de G20-landen spraken afgelopen weekeinde in Rome af dat er alles aan gedaan moet worden om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad Celsius. Zondag is in Glasgow de klimaatconferentie COP26 begonnen, waar de klimaatdoelen mogelijk verder worden aangescherpt.

ArcelorMittal

ArcelorMittal won 1,7 procent in de AEX. Nu de staalruzie tussen de VS en de EU is opgelost, willen de twee mogendheden de rest van de wereld aansporen om schoner staal te produceren. Signify toonde herstel en was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van dik 2 procent. Het verlichtingsbedrijf verloor vrijdag ruim 5 procent na een waarschuwing voor aanhoudende problemen in de distributieketen. Olie- en gasconcern Shell was de enige daler met een min van 0,4 procent.

Barclays zakte 1,7 procent in Londen. Topman Jes Staley stapt op bij de Britse bank. De bankier wordt genoemd in de onderzoeken naar wijlen zedendelinquent Jeffrey Epstein. Staley spreekt alle beschuldigingen tegen, maar legt zijn functie in overleg met de bank neer.

Ryanair

In Dublin verloor Ryanair 2 procent. De Ierse prijsvechter boekte afgelopen kwartaal voor het eerst sinds de coronacrisis weer winst, dankzij de aantrekkende vraag naar zomervakantievluchten. Voor het hele boekjaar rekent het bedrijf nog wel op een verlies tot 200 miljoen euro. Ook overweegt Ryanair de beursnotering in Londen te beëindigen. Volgens het concern heeft het Britse vertrek uit de EU ervoor gezorgd dat de handel in aandelen minder is geworden.

De euro was 1,1565 dollar waard, tegen 1,1555 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 83,13 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 83,48 dollar per vat.