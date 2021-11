VK dreigt met juridische stappen in visruzie met Frankrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft Frankrijk maandag een deadline opgelegd in de ruzie om visrechten. Als de Fransen niet binnen 48 uur hun dreigementen intrekken, gaan de Britten volgens buitenlandminister Liz Truss over op juridische stappen.

Truss heeft tegen Sky News gezegd dat de Fransen ‘zich oneerlijk hebben gedragen’ en dat het VK volgens de brexit-afspraken het recht heeft om actie te ondernemen en ook om compenserende maatregelen mag vragen. Zij claimt dat Frankrijk ‘compleet onredelijke dreigementen’ heeft geuit.

Frankrijk eist dat het VK meer Franse vissersboten toestemming geeft om in Britse wateren te vissen. Als die aanvragen niet worden goedgekeurd, mogen Britse boten vanaf 2 november hun vangsten niet langer in Franse havens lossen en worden er controles ingevoerd op alle producten die vanuit Groot-Brittannië naar Frankrijk worden gebracht.

De twee landen ruziën al lange tijd over de visvergunningen die vanwege de brexit moesten worden uitgegeven. Beide vinden dat de ander zich niet aan de afspraken houdt. Frankrijk zegt dat veel Franse schepen geen toestemming hebben gekregen om in Britse wateren te vissen, terwijl de Britten claimen dat ze erg gul zijn geweest richting de Fransen.

De spanningen zijn vorige week verder opgelopen. Frankrijk nam een Britse vissersboot in beslag omdat die zonder vergunning in Franse wateren zou hebben gevist, iets wat de Britten ontkennen. De Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Boris Johnson spraken elkaar afgelopen weekend over het conflict, toen ze allebei in Rome waren voor de G20-top, maar wisten de ruzie niet te beëindigen. Ze vinden allebei dat de ander het initiatief moet nemen.