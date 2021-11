Topfunctionarissen VS: ons land doet weer mee op klimaatgebied

De Verenigde Staten willen op de internationale klimaattop COP26 laten zien dat ze weer het voortouw nemen bij de aanpak van klimaatverandering. Klimaatgezant John Kerry zei dat het doel is ‘om bij het vertrek uit Glasgow het internationale ambitieniveau fors te hebben verhoogd’, zodat de wereld beter in staat is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad ten opzichte van pre-industriële tijden.

Kerry wees op de ‘zware’ delegatie die zijn land naar het Verenigd Koninkrijk stuurt voor COP26. Die bestaat uit ministers, hoofden van overheidsdiensten en tientallen parlementsleden. President Joe Biden wordt er maandag verwacht en vliegt een dag later weer terug naar de VS. Anders dan zijn voorganger Donald Trump ziet hij de aanpak van klimaatverandering als een van zijn speerpunten.

Klimaatadviseur Gina McCarthy zei tegen de pers dat Biden en zijn topfunctionarissen tijdens COP26 een duidelijke boodschap gaan afgeven. ‘De VS doen weer mee. We zijn terug. En we hopen de wereld te mobiliseren om de klimaatcrisis aan te pakken.’

Ondanks de grote internationale klimaatambities van Biden, komt zijn binnenlandse klimaatagenda maar moeilijk van de grond. Het lukte de Democraat in aanloop naar COP26 niet om ambitieuze klimaatplannen door het Amerikaanse Congres te loodsen. De plannen worden niet gesteund door de Republikeinen en ook sommige Democraten liggen dwars.

Klimaatbeleid ligt in de VS al tientallen jaren politiek gevoelig. President Bill Clinton steunde het Kyoto Protocol uit 1997. Zijn opvolger George W. Bush trok vervolgens de handen af van dat akkoord. De VS sloten zich onder president Barack Obama aan bij het klimaatverdrag van Parijs uit 2015. Zijn opvolger Donald Trump draaide dat later weer terug. Dat besluit is vervolgens weer ongedaan gemaakt door Biden.