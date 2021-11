Inkomsten gokparadijs Macau hard omlaag door coronapandemie

De inkomsten van het Aziatische gokparadijs Macau zijn vorige maand hard gedaald vanwege de reisbeperkingen tegen de coronapandemie. De Chinese overheid zou verder de regelgeving voor casinobedrijven in Macau willen gaan verscherpen.

De gokinkomsten van de Chinese autonome regio kelderden op jaarbasis met 40 procent tot omgerekend 472 miljoen euro. Ten opzichte van 2019, dus voor de pandemie, gaat het om een daling met 83 procent. Het is daarmee de slechtste maand van dit jaar voor de gokindustrie in de voormalige Portugese kolonie. Vorig jaar kreeg de goksector in Macau ook al rake klappen door de coronacrisis.

Vanwege coronabesmettingen in Macau moesten mensen in quarantaine bij aankomst in het Chinese vasteland. Door die reisbeperkingen nam het aantal bezoekers aan het schiereiland sterk af.

China heeft plannen om Macau onder strikter toezicht te plaatsen. Mogelijk worden daarbij regels rond de verdeling van winsten aangescherpt en sterker gecontroleerd. Op de beurs zorgde dit voor sterke koersdalingen voor gokbedrijven als Wynn Macau en Sands China.