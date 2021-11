Zorgkoepel ziet steeds meer coronabeperkingen in verpleeghuizen

Steeds meer verpleeghuizen voeren maatregelen in om het coronavirus te bestrijden. Brancheorganisatie voor de ouderenzorg ActiZ krijgt daarover steeds meer signalen, vooral de afgelopen week. In regio’s met veel besmettingen vragen verpleeghuizen dan bijvoorbeeld om het dragen van een mondkapje en het beperken van het aantal bezoekers.

ActiZ maakt zich zorgen over het ‘gestaag’ oplopend aantal besmettingen in Nederland. Volgens de organisatie kampt de zorg nog altijd met een hoge werkdruk en nemen ook onder ouderen de coronabesmettingen weer toe. Daarom vraagt ActiZ iedereen afstand te houden waar dat kan en thuis te blijven en een test te doen bij klachten.

‘We willen absoluut niet in een situatie komen waarin risico’s voor bewoners van verpleeghuizen te groot worden en de druk op zorgmedewerkers daar en in de wijk nog hoger wordt dan die al is’, aldus ActiZ-bestuurslid Conny Helder in een verklaring. Volgens de brancheorganisatie is die druk al sinds de start van de pandemie ‘ongekend hoog’. ‘Nog altijd kampen we met een hoog ziekteverzuim onder zorgmedewerkers en kost het veel moeite om de zorg te organiseren’, zegt Helder.

Waar de lokale maatregelen worden ingevoerd is heel divers, meldt een woordvoerder. De signalen komen in ieder geval vanuit de Achterhoek, Noord-Brabant en de regio Kennemerland. Verpleeghuizen zouden dan regionaal overleggen om samen met andere instellingen dezelfde maatregelen te nemen.