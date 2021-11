FT: wijziging Apple kostte socialemediabedrijven 10 miljard omzet

Socialemediabedrijven zijn een kleine 10 miljard dollar aan omzet kwijtgeraakt door een recente wijziging van Apple, waardoor consumenten toestemming moeten geven aan apps die informatie over hen verzamelen. Omgerekend gaat het om zo’n 8,5 miljard euro. Dat schrijft zakenkrant Financial Times op basis van cijfers van advertentietechnologiebedrijf Lotame.

Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, verloor in absolute zin de meeste omzet. Snap zag relatief de meeste omzet verdwijnen omdat diens app Snapchat sterker op mobiele gebruikers leunt.

Apple veranderde dit voorjaar een instelling in zijn mobiele besturingssysteem. Daardoor moeten apps die hun gebruikers willen volgen daarvoor vooraf toestemming vragen, wat ook wel bekendstaat als opt-in. Een groot deel van de iPhonegebruikers gaf die toestemming niet. In eerdere versies van iOS konden de gebruikers ook al kiezen om niet gevolgd te worden, maar moesten ze zelf op zoek naar de instelling (opt-out). Dat gebeurde veel minder.

Reclame

Doordat bedrijven als Facebook, Snap, maar ook Twitter en YouTube nu minder weten over hun gebruikers kunnen ze adverteerders hun reclame minder precies op hun doelgroep laten richten. Daardoor zijn die reclames minder effectief en willen adverteerders daar ook minder voor betalen.

Hoewel YouTube en Twitter de verandering wel merkten, noemden ze de gevolgen beperkt. YouTube is onderdeel van Google en dat bedrijf verzamelt ook zijn eigen data over gebruikers. Daardoor vertrouwt YouTube minder op wat het via de apps op de iPhone te weten kan komen. Twitter laat adverteerders reclame maken per onderwerp en niet zozeer gericht op kenmerken van de gebruikers.

De eigen advertentiedienst van Apple groeide afgelopen kwartaal ook, al is onduidelijk met hoeveel omdat de iPhonemaker de advertentie onder de kop ‘Diensten’ schaart waar ook bijvoorbeeld abonnementen op muziekstreamingdienst Apple Music en videostreamingdienst Apple TV+ onder vallen. Dat leverde het bedrijf de nodige kritiek op, maar Apple-topman Tim Cook houdt vol dat de privacy van gebruikers de belangrijkste reden was voor de verandering.