Chips en chemie geven Zuid-Koreaanse export een boost

De Zuid-Koreaanse export is in oktober met bijna een kwart gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Vooral de uitvoer van chips en chemieproducten zorgden voor de toename, zo meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Handel. Evengoed was de exportplus minder sterk dan verwacht, wat aantoont dat de problemen in de leveringsketen zijn weerslag hebben gehad op de cijfers.

Het was voor Zuid-Korea de twaalfde maand op rij dat de export steeg. De export van chips steeg in oktober met bijna 29 procent op jaarbasis.

Het land is een van de belangrijkste handelspartners van Nederland in Azië. Door het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Zuid-Korea is de handel tussen Nederland en het Aziatische land de laatste jaren opgebloeid. Vorig jaar werd door Nederland voor 4,1 miljard euro aan goederen uit Zuid-Korea ingevoerd.

Importstijging

Tegenover de exportgroei van Zuid-Korea stond een importstijging van bijna 38 procent. Ook voor Nederland is Zuid-Korea een belangrijk afzetland. In coronajaar 2020 ging het om 6,5 miljard euro aan totale uitvoer.

Dan gaat het met name om gespecialiseerde machines, elektrische apparaten en instrumenten die in de wetenschap worden gebruikt. Vanuit Zuid-Korea worden met name auto’s, elektrische apparaten en farmaceutische producten naar Nederland verscheept.

Het optimisme dat uit het handelsrapport van het Koreaanse ministerie sprak, werd deels tenietgedaan door een apart rapport van marktonderzoeker IHS Markit. Daaruit bleek dat de verwerkende industrie in oktober nauwelijks was gegroeid ten opzichte van een maand eerder. Volgens kenners heeft dat te maken met de aanhoudende problemen in de leveringsketen en grondstoftekorten.