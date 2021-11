Premier Johnson: 1 voor 12 voor aanpak klimaatverandering

Het is wereldwijd ‘een minuut voor twaalf’ in de strijd tegen klimaatverandering. Dat zei de Britse premier Boris Johnson, die tijdens een gesprek met de BBC benadrukte dat wereldleiders hun klimaatambities moeten omzetten in daden.

Johnson is als Britse premier gastheer van klimaattop COP26 in Glasgow, waar maandag wereldleiders worden verwacht. Hij noemde het een belangrijk doel om hen ervan te overtuigen auto’s die rijden op benzine en diesel sneller uit te faseren. Ook de aanpak van ontbossing en steun aan ontwikkelingslanden zijn volgens hem speerpunten.

De premier nam volgens de omroep voor het eerst afstand van een omstreden plan om in eigen land een nieuwe kolenmijn te openen. ‘Ik ben geen voorstander van meer kolen’, zei Johnson, die ook meteen benadrukte dat de lokale autoriteiten uiteindelijk het laatste woord over hebben over de komst van de mijn in het noordwesten van Engeland.

Johnson kreeg ook de vraag wat hij persoonlijk doet om de CO2-uitstoot terug te dringen. ‘Ik ben volledig gestopt met forenzen, aangezien ik nu boven mijn werkplek woon’, grapte de premier. Ook pakte hij naar eigen zeggen op iedere gelegenheid de fiets. Op de vraag of hij ook minder vlees zou moeten consumeren, zei de premier ‘dat ik waarschijnlijk minder van allerlei dingen zou moeten eten’.