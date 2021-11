Verklaring Chinese president Xi bij COP26 alleen ‘op papier’

Volgens de sprekerslijst is Xi de enige regeringsleider die op zo’n manier een verklaring in zal dienen. Xi werd al niet in persoon verwacht op COP26. Hij heeft China niet verlaten sinds de coronapandemie uitbrak in 2020.

China is de grootste CO2-vervuiler ter wereld. Xi zegt onder meer het gebruik van steenkool in China drastisch terug te willen brengen, met als doel in 2060 klimaatneutraal te zijn. Maar tegelijkertijd gaat China vooralsnog gewoon door met het openen van tientallen nieuwe kolencentrales.