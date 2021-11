MH17-proces wordt hervat, laatste onderwerpen voor strafeisen

Het omvangrijke strafproces over het neerhalen van vlucht MH17 gaat maandag verder. Deze en volgende week wordt onder meer gesproken over eventuele onderzoeksresultaten, vorderingen van nabestaanden en een aantal nabestaanden zal nog gebruik maken van hun spreekrecht.

Op 15 en 16 november staat het requisitoir van het Openbaar Ministerie op het programma. Daarin volgen de strafeisen tegen de vier mannen die het OM verantwoordelijk houdt voor de ramp met het vliegtuig waarbij alle inzittenden om het leven kwamen: rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Alleen Poelatov laat zich bijstaan door advocaten, de anderen hebben niets laten horen.

Door de ramp met vlucht MH17 op 17 juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder hen bijna tweehonderd Nederlanders. Het toestel van Malaysia Airlines is neergehaald boven Oost-Oekraïne. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat dit met een Buk-raket is gedaan, waarschijnlijk door pro-Russische separatisten. Waarschijnlijk hadden ze niet door dat het om een passagiersvlucht ging.