IMF-topvrouw roept op tot ambitieuzer klimaatbeleid

IMF-topvrouw Kristalina Georgieva heeft wereldleiders opgeroepen ambitieuzer te zijn in hun doelstellingen tijdens de COP26-klimaattop in Glasgow. Ze noemde klimaatverandering in een zondagavond gepubliceerd blog ‘een ernstige bedreiging voor de macro-economische en financiële stabiliteit’.

Georgieva publiceerde haar blog vlak voordat zij ook zelf naar Glasgow afreist. Ze schreef dat als het huidige mondiale beleid niet verandert de CO2-uitstoot in 2030 veel hoger uitkomt dan nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot slechts 1,5 graad Celsius, zoals de bedoeling is. Ze drong er vooral bij rijkere landen op aan hun uitstoot te verminderen, ‘om redenen van rechtvaardigheid en historische verantwoordelijkheid’.

Ook riep ze de rijke landen in de wereld op zich te houden aan de afspraak dat zij vanaf 2020 samen jaarlijks 100 miljard euro aan klimaatsteun beschikbaar stellen voor armere landen. Die worden vaak relatief hard getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering. Ze waarschuwde dat recente cijfers laten zien dat dit bedrag niet wordt gehaald.

Georgieva pleitte in haar blog tevens voor een koolstofbelasting. ‘Een wereldwijde koolstofprijs van meer dan 75 dollar per ton CO2 in 2030 is nodig om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden.’