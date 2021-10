Biden wijst klimaatvinger naar Moskou en China na G20

De schuld voor de teleurstelling over de G20-top in Rome moet worden gezocht bij Rusland en China, zei de Amerikaanse president Joe Biden na afloop. De leiders van deze twee machtige en vervuilende landen hadden zich afgemeld voor de bijeenkomst van leiders van de belangrijkste economieën in Italië.

Niet alleen klimaatactivisten toonden zich teleurgesteld, Biden zelf was dat ook in navolging van onder anderen VN-topman António Guterres, hoewel hij net als Europese leiders probeerde de positieve kanten van de slotverklaring te benadrukken. De regeringsleiders treffen elkaar maandag immers weer in Glasgow, waar de komende weken de klimaatambities op de VN-top COP26 verder moeten worden opgeschroefd.

Naast China en Rusland, die voor 2060 klimaatneutraliteit hebben beloofd - tien jaar later dan westerse landen - had Biden ook kritiek op Saudi-Arabië. Toch vindt hij dat de G20 vooruitgang heeft geboekt.

Biden stelde wederom dat de VS zich weer laten gelden op het wereldtoneel. Dat alle G20-landen nu bereidheid tonen zich in te zetten om de opwarming van de mondiale temperatuur onder de 1,5 graad te houden is volgens hem winst.