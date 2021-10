Ic-afdelingshoofden UMC’s willen meer actie tegen coronavirus

De afdelingshoofden van ic-afdelingen van de academische ziekenhuizen in Nederland willen dat er snel meer wordt gedaan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De artsen roepen alle Nederlanders en het kabinet op om er alles aan te doen om het virus tegen te houden. In een verklaring schrijven ze dat ze bang zijn het werk niet meer aan te kunnen als de capaciteit van de intensive cares wordt vergroot.

Vanwege het snel stijgende aantal patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen zijn de intensivisten van de UMC’s bang dat de vraag om ic-capaciteit zo hoog wordt, dat ze binnenkort niet meer de kwaliteit van de zorg kunnen garanderen. Er zouden in totaal 1350 bedden op de spoedeisende hulp moeten komen, maar dat achten ze niet haalbaar. Als er te veel bedden bijkomen, is er niet genoeg personeel. Dan moet het aantal patiënten per verpleegkundigen worden verhoogd, wat ten koste kan gaan van de kwaliteit van de zorg.

Er zouden ook te veel coronapatiënten zijn om andere mensen nog goed te kunnen helpen, zoals mensen die een hartoperatie nodig hebben of een ongeval hebben gehad.