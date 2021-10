Rutte vraagt wereldleiders op klimaattop om ‘actie, actie, actie’

Premier Mark Rutte spreekt maandag maar kort op de klimaattop in Glasgow. In de Schotse stad wil hij wereldleiders wijzen op ‘het belang dat we dit wereldwijd met elkaar oppakken’. Ook zal hij de nadruk leggen op de uitvoering van klimaatplannen. ‘We moeten het vooral uitvoeren’, zegt de demissionair premier voorafgaand aan de top. ‘Actie, actie, actie!’