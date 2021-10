Rutte: klimaatgesprekken G20 echt veel positiever dan gedacht

De gesprekken met wereldleiders over de vermindering van CO2-uitstoot om de opwarming te beperken, verliepen volgens premier Mark Rutte ‘eerlijk gezegd echt veel positiever dan ik had gedacht’. Dat zei hij zondag na de G20-top in Rome, en een dag voordat hij spreekt op de klimaattop COP26 in Glasgow.

De bijeenkomst van de negentien grote landen en de Europese Unie leidde niet tot harde doelen. De klimaatverklaring van de G20 werd onder meer bekritiseerd door VN-topman António Guterres. Toch gaat Rutte met een optimistisch gevoel naar de top in Glasgow. ‘Ik vind de grootste doorbraak dat de G20 voor het eerst in jaren weer écht tot inhoudelijke conclusies is gekomen’, zei de demissionair premier terugblikkend.

Wat wel is vastgesteld is ‘eigenlijk een herbevestiging van Parijs’, aldus Rutte, verwijzend naar de klimaattop die in 2015 in de Franse hoofdstad werd gehouden. Landen werken ‘richting die 1,5 graad’ opwarming van de aarde ten opzichte van 1990. De landen die in Rome bijeenkwamen, zijn verantwoordelijk voor zo’n 80 procent van de uitstoot van broeikasgassen als CO2.

Positief

Het is volgens Rutte positief dat die landen zich ook richten op de uitvoering van klimaatplannen. ‘Want 2030 komt heel dichtbij en 2050 is eigenlijk ook al heel snel.’ De Europese Unie wil aan het einde van dit decennium de CO2-uitstoot met 55 procent verminderd hebben ten opzichte van 1990, en in 2050 is het doel klimaatneutraal te zijn.

Dat de G20 zegt af te willen van steenkool, is ook positief. Rutte benadrukt daarnaast dat het ‘IMF bezig is met allerlei plannen te maken’ om de omslag naar een groenere economie voor armere landen mogelijk te maken. ‘De commitment van de beroemde 100 miljard is uitgesproken’, zegt Rutte over het bedrag dat rijke landen via het Internationaal Monetair Fonds naar armere landen doorsluizen.