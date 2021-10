Merkel: klimaatverklaring G20 goed signaal voor top Glasgow

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is erg te spreken over de resultaten die op klimaatvlak zijn geboekt tijdens de G20-top in Rome. Die zijn volgens haar een ‘goed signaal’ naar de VN-klimaatconferentie COP26 die zondag is begonnen in het Schotse Glasgow. Ook andere regeringsleiders wezen op de positieve punten van de tweedaagse bijeenkomst in Italië.

De 19 leidende economieën en de EU hebben zich voor het eerst sinds 2016 samen achter het klimaatakkoord van Parijs geschaard, merkte Merkel op. Daarna trok president Trump zich eruit terug, wat diens opvolger Biden heeft teruggedraaid.

De slotverklaring van de G20-leiders was een bittere teleurstelling voor klimaatactivisten. Zo wordt niet verwezen naar 2050 als jaar waarin de menselijke uitstoot van broeikasgassen moet zijn teruggebracht tot nul, maar wordt ‘tegen of rond het midden van de eeuw’ genoemd. Ook is geen streefdatum genoemd voor het stoppen met het gebruik van steenkool, maar Merkel benadrukte dat wel afspraken zijn gemaakt over het beëindigen van de buitenlandse financiering van de vuilste kolencentrales.

Draghi

Volgens de Italiaanse premier Mario Draghi is belangrijke vooruitgang geboekt in het tegengaan van de opwarming van de aarde. Hij vindt het een succes dat alle G20-landen voor het eerst het belang hebben benadrukt van het beperken van de temperatuurstijging tot 1,5 graad. Volgens hem zijn er ‘substantiële’ toezeggingen gedaan, die een goede basis bieden om in Glasgow op verder te bouwen.

Boris Johnson, die als Britse premier gastheer is van de VN-klimaattop COP26 in Schotland, wees nog eens op het belang dat de conferentie slaagt. De landen die het meest verantwoordelijk zijn voor de uitstoot nu en in het verleden doen volgens hem nog te weinig. ‘Als we willen voorkomen dat COP26 een mislukking wordt, dan moet dat veranderen. En ik moet duidelijk zijn dat als Glasgow faalt, alles faalt.’