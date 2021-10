Japanse regering houdt meerderheid in parlement

De regeringscoalitie van premier Fumio Kishida heeft zondag bij de parlementsverkiezingen in Japan haar meerderheid in het lagerhuis weten te behouden. Volgens de eerste resultaten kan de coalitie rekenen op zeker 259 van de 465 zetels, meldt staatsomroep NHK.

De liberale LDP van premier Fumio domineert al decennialang de Japanse politiek. De partij heeft op dit moment nog in haar eentje een meerderheid in het parlement, met 276 zetels. Of ze die weet te behouden is nog onduidelijk. In een exitpoll van NHK komt de LDP uit op 212 tot 253 zetels.

De 64-jarige Kishida is sinds begin oktober leider van de LDP en premier. Zijn voorganger Yoshihide Suga trad af wegens onder meer kritiek op zijn coronabeleid. Een van de eerste dingen die Kishida deed, was verkiezingen uitschrijven.

De grootste oppositiepartij, de democratische CDP, heeft waarschijnlijk haar positie kunnen handhaven en kan rekenen op 99 tot 141 zetels. Een andere oppositiepartij, Nippon Ishin, verdriedubbelt mogelijk haar huidige zetelaantal van 11, aldus de poll van NHK.

Naar schatting heeft zo’n 56 procent van de kiesgerechtigden zondag een stem uitgebracht.