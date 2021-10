Geen temperatuurrecord in 2021, maar dat is geen trendbreuk

Het jaar 2021 komt hoogstwaarschijnlijk in de top zeven van warmste jaren ooit gemeten terecht. De Wereld Meteorologische Organisatie (MWO) bracht dat naar buiten op de eerste dag van de VN-klimaattop in Glasgow. Dat dit jaar geen temperatuurrecords worden gebroken, zoals de afgelopen jaren herhaaldelijk gebeurde, is volgens de VN-organisatie niet geruststellend. Begin dit jaar had het klimaat te maken met een tijdelijk afkoelend effect door het complexe weerpatroon dat bekendstaat als La Niña. Dat gebeurt eens in de paar jaar.

Doordat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer opnieuw toenam, zal de opwarming verder doorzetten, verwacht de WMO. Eerder kwamen al het wetenschappelijke klimaatpanel IPCC en VN-milieubureau UNEP met soortgelijke boodschappen. De vele rapporten over het klimaat van de afgelopen tijd leggen druk op wereldleiders, die maandag arriveren op de klimaattop om te bespreken hoe de wereld de opwarming kan beperken tot bij voorkeur 1,5 graad.

De WMO waarschuwt dat de wereld ‘op onbekend terrein’ terecht is gekomen, met ‘verregaande gevolgen voor huidige en toekomstige organisaties’. In het rapport wordt verder ingegaan op de gevolgen van de opwarming, van smeltende gletsjers in Canada tot regen - in plaats van de gebruikelijke sneeuw - op het ijs van Groenland. ‘Ecosystemen en gemeenschappen worden verwoest. COP26 moet een keerpunt worden voor mensen en voor de planeet’, reageerde VN-chef Anónio Guterres op het rapport.

De hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer is tegenwoordig bijna de helft (49 procent) hoger dan in de achttiende eeuw, aldus de WMO. De concentratie methaan, dat een nog krachtiger opwarmend effect heeft, is zelfs 2,6 keer zo hoog als voor de industriële revolutie. Die toenames zetten volgens de organisatie door in 2021.