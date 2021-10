Ruim 129.000 positieve tests in oktober

Ongeveer 129.000 Nederlanders zijn in oktober positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde in 31 dagen tijd 129.131 nieuwe gevallen. Dat is bijna evenveel als in augustus (ruim 75.000) en september (meer dan 62.000) bij elkaar.

Gemiddeld waren er in oktober 4166 positieve tests per dag, maar dat is niet gelijk verdeeld over de maand. In de eerste zeven dagen van oktober registreerde het RIVM gemiddeld 2580 positieve tests per dag, in de laatste zeven dagen gemiddeld 7088.

Oktober is de 21e maand van de coronacrisis in Nederland, die begon toen de eerste mensen in februari vorig jaar positief testten, de bevestiging dat het coronavirus ook Nederland had bereikt. Met de 129.131 nieuwe gevallen staat deze oktober op de negende plaats. In december vorig jaar meldde het RIVM het hoogste aantal nieuwe gevallen. Het waren er toen 273.443. In oktober 2020 kwamen er 229.559 positieve tests bij.