8219 positieve coronatests, weekgemiddelde blijft stijgen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen zaterdagochtend en zondagochtend 8219 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat is meer dan zaterdag toen (gecorrigeerd) 7976 meldingen binnenkwamen.

Het gemiddelde over zeven dagen loopt ook verder op. In de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld dagelijks 7088 besmettingen vastgesteld, zaterdag lag het weekgemiddelde nog op 6815 besmettingen.

In Amsterdam werd het afgelopen etmaal het coronavirus vastgesteld bij 363 inwoners. Rotterdam noteerde 271 positieve tests en Den Haag 200. In Sittard-Geleen testten 107 mensen positief, in Breda waren dat er 101.

Het aantal sterfgevallen steeg met veertien, dat is een meer dan zaterdag. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven.