Beroep chemiebedrijf België tegen besluit over beperken productie

De Belgische vestiging van chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht, een tiental kilometers van de Nederlandse grens, gaat in beroep tegen het besluit van de Vlaamse Omgevingsinspectie om een deel van de productie stil te leggen. Het bedrijf moest eind vorige week de productie beperken omdat het volgens de autoriteiten niet kon aantonen dat het geen schadelijke stoffen meer zou uitstoten.

Het bedrijf vindt dat het wel voldoende informatie over pfas-uitstoot verstrekt en goed samenwerkt met de bevoegde instanties. Daarom stapt het naar de Raad van State, meldde VRT Nieuws zondag.

Afgelopen week bleek dat honderden omwonenden van het bedrijf te veel van de chemicaliën in hun bloed hebben. Het goedje, dat lijkt op de pfas van Chemours waarmee delen van Dordrecht eerder vervuild raakten, is niet afbreekbaar en kan zich in bijvoorbeeld de lever ophopen. Dat kan mensen ziek of onvruchtbaar maken.

Mensen die binnen 5 kilometer wonen van de fabriek in Zwijndrecht, bij Antwerpen, kunnen de komende tijd bloed afgeven om het te laten onderzoeken op pfas.