Bruls wil 1,5 meter terug en coronabewijs op werkvloer

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen wil dat de 1,5 meter afstand weer wordt ingevoerd en vindt dat het coronatoegangsbewijs ook op de werkvloer moet worden ingezet. daarvoor is een wetswijziging nodig, zo zei hij in Buitenhof zondag. Wat hem betreft wordt die wetswijziging ‘eerder vandaag dan morgen’ in gang gezet.