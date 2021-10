Voorzitter klimaattop wil meer actie van landen

Alok Sharma, voorzitter van de VN-klimaattop in Glasgow, de COP26, verwacht van alle landen meer inspanningen tegen de klimaatverandering. ‘Het is nu tijd om de temperatuurstijging te beperken tot minder dan 1,5 graden Celsius’, zei Sharma tegen de Britse zender Sky News, kort voor de officiële opening van de conferentie.

Hij zei dat de top heel belangrijk is om consensus te bereiken over de aanpak van de klimaatverandering. Sharma voegde eraan toe dat er geen voorstelling van de toekomst is te maken als er geen akkoord komt.

‘Mijn boodschap is heel duidelijk’, zei Sharma. ‘Laat de geesten uit het verleden achter je en laten we ons focussen op de toekomst en ons verenigen rond die ene kwestie die ons allemaal aangaat; en dat is het beschermen van onze kostbare planeet.’